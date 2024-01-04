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Spor

Bayern Münih'te stoper harekatı!

Bundesliga devi Bayern Münih, savunmasına takviye yapmak için harekete geçti. Bayvera ekibi, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayan Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'ı gündemine aldı.

4 Ocak 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Bayern Münih'te stoper harekatı!
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Stoper ve defans hattında yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadrosuna takviye yapmak isteyen Bayern Münih harekete geçti.

HEDEFTE AYNI İSİM VAR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Bayern Münih hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayan Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah için harekete geçti.

Bayern Münih yaz transfer döneminde de 24 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak istese de transfer son anda iptal olmuştu.

Bayern Münih'in, Trevoh Chalobah için ilk olarak kiralık teklifi yapacağı da söylendi.

63 MAÇA ÇIKTI

Chelsea formasıyla 2021 yılında as takıma yükselen Trevoh Chalobah 63 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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