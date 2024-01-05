Bayern Münih'te teknik direktörlüğe sürpriz aday!

Bundesliga'da zirve mücadelesini sürdüren Bayern Münih'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Bayern Münih, sezonun sona ermesinin ardından Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu göreve getirmek istiyor.

Haberde, ismi uzun süre Real Madrid ile anılan Xabi Alonso'nun görev için doğru isim olduğuna inanan Bayern Münih yönetiminin, Real Madrid'in Carlo Ancelotti ile sözleşme yenilemesinden faydalanmak istediği yazıldı.

YÖNETİM ÇOK İSTİYOR

Öte yandan haberde, Bayern yönetiminin Alonso'nun Leverkusen'de başardıklarından çok etkilendiği belirtilirken, İspanyol teknik adamın oyunculuk kariyerinde Bayern'de oynaması sebebiyle kulübü yakından tanımasına da büyük önem verildiği ifade edildi.

XABI ALONSO POZİTİF

Xabi Alonso'nun ise kariyerine Bundesliga'da devam etme fikrine sıcak baktığı ve kariyerindeki en büyük hedeflerinden birinin futbolculuk yaptığı Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih'te teknik direktörlük yapmak olduğu belirtildi.

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 1 maç fazlasıyla Bayern Münih'in 4 puan önünde lider konumda bulunuyor.