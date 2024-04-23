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Spor

Bayern Münih'te Zidane gelişmesi!

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih'te, Zinedine Zidane gelişmesi yaşandı. Dünya futbolunun deneyimli ismi Arsene Wenger de süreçle ilgili yorumda bulundu.

23 Nisan 2024 Salı 19:55 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Zidane gelişmesi!
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Dünya futbolunun deneyimli ismi Arsene Wenger, Bayern Münih'teki teknik adam arayışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAYERN İÇİN MEYDAN OKUMA"

Wenger, "Bu, Bayern Münih için büyük bir meydan okuma. Şu anda pek çok kulüp teknik direktör arıyor. Bu da bazı kulüplerin risk alması gerektiği anlamına geliyor. Yeterli sayıda antrenör yok." dedi.

Arsene Wenger, Bayern Münih ile adı geçen teknik adamlardan biri olan Zinedine Zidane için gelen soruya ise, "Zidane, neden olmasın? Almanya'ya gidecek mi, bilmiyorum." cevabını verdi.

"BEN PİYASADA DEĞİLİM"

Fransız futbol adamı, kendisi için gelen soruya ise, "Ben piyasada değilim" diye yanıtladı.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Bayern Münih'te Zinedine Zidane dışında; Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann ve Roberto De Zerbi gibi hocaların adı da gündemde yer alıyor.

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