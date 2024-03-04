İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5251
  • EURO
    34,2921
  • ALTIN
    2127.29
  • BIST100
    8921.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'ten sevindiren haber! Sacha Boey, saha çalışmalarına başladı
Spor

Bayern Münih'ten sevindiren haber! Sacha Boey, saha çalışmalarına başladı

Ara transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlık yaşayan Sacha Boey'dan iyi haber geldi. Fransız futbolcu saha çalışmalarına başladı.

4 Mart 2024 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten sevindiren haber! Sacha Boey, saha çalışmalarına başladı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile karşılaşacak Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Sacha Boey, sahalara geri dönmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Fransız savunma oyuncusu topla çalışmalar başladı. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan bir diğer isim Noussair Mazraoui'nin tıpkı Boey gibi topla birlikte antrenmanlara başladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferi sonrası 2 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Sacha Boey, şubat ayında lif yırtılması sakatlığı yaşamıştı.

Sacha Boey'un, Bayern Münih'in 16 Mart'ta Darmstadt ile oynayacağı maçta sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.