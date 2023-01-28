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Spor

Bayern Münih'ten üst üste 3. beraberlik

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

28 Ocak 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten üst üste 3. beraberlik
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Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, 34. dakikada Leroy Sane ile öne geçti ve ilk yarı Bayern'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Fransız golcüsü Kolo Muani ile skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 3. beraberliğini aldı 37 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, puanını 32 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Frankfurt, Hertha Berlin'i sahasında ağırlayacak.

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