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Spor

Bayern Münih'ten yeni imza! Bryan Zaragoza'yı kadrosuna kattı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten yeni imza! Bryan Zaragoza'yı kadrosuna kattı
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Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada Zaragoza'nın sezon sonuna kadar Granada forması giyeceği ve yaz döneminde Bavyera ekibine katılacağı belirtildi.

Transferi değerlendiren Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, "Zaragoza iki kanatta da oynayabilen, patlayıcı, çok hızlı ve son derece çevik bir oyuncu. Bu yıl İspanya formasıyla ilk maçına çıktı ve büyük bir potansiyele sahip. Hücum seçeneklerimizi arttıracak. Yazın bize katılmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Granada formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkan İspanyol futbolcu, 5 gol attı.

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