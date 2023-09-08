Sezona Avrupa'da kupa kazanma parolası ile başlayan Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle birlikte tarihinin en değerli kadrosunu oluşturdu. Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Zaha, Hakim Ziyech, son olarak Ndombele ve Sanchez transferlerini gerçekleştiren Aslan, 251.9 milyon euro (Yaklaşık 7.5 milyar TL) ile Süper Lig tarihinin en değerli takımını oluşturdu. Transferler sonrası G.Saray, Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Cim-Bom'un Şampiyonlar Ligi şansını değerlendirdiler. Macar internet sitesi sportposzt, "Sergio Ramos'u kadrosuna katamayan G.Saray, bu sezon müthiş takviyeler yaptı. Aldıkları yıldız oyuncuları sporseverlere özel olarak tanıtmaya gerek yok. Bu G.Saray, Bayern ve Manchester United'ın hayatını perişan edebilir" yorumunu yaptı. Fransız footmercato ise "Bu yaz etkileyici bir transfer dönemine imza atan G.Saray'ın artık yeteneklerle dolu bir kadrosu var. Kadroya dahil edilen yıldız oyunculara uzun süreli sözleşme taahhüdünde bulunmaktan çekinmediler. Cim-Bom'un 5 yıldızlı transferleri Avrupa'yı çılgına çevirdi" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın Şampiyon Ligi grubunda Danimarka ekibi Kopenhag da bulunuyor.

BOEY'DAN ARABİSTAN İTİRAFI GELDİ

Sacha Boey, "Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro teklif alsan gider misin?" sorusuna "Elbette giderim. Geleceği düşünmek önemli" diyerek yanıt verdi. 22 yaşındaki oyuncu, "Cenaze törenin için bir şarkı seçecek olsaydın bu hangi şarkı olurdu?" şeklindeki soru üzerine de "Herhangi bir müzik olsun istemiyorum. Kur'an yeterli olacaktır" dedi.

30 MİLYON EURO HARCADIK

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: "Bu sene aldığımız oyuncuların market değeri 149.6 milyon, biz imza paraları da dahil toplam 30 milyon euro harcadık. Yabancı transferini kapattık diyebilirim. Belki bir yerli alabiliriz. Ramos gelmeye ikna oldu. 8.5 milyona indi ama Sevilla'yı seçti."

UEFA İZİN VERMİYOR

Bugünkü sponsorluk anlaşmasında GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Galatasaray'ın transferlerine sponsor olduklarına yönelik soruya, "Hiçbir transfere sponsor olmadık. Sadece forma, kol ve antrenman ekipmanlarına sponsor olduk. Bildiğim kadarıyla UEFA da bu tip sponsorluklara izin vermiyor" diye yanıt verdi.