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Spor

Bayern'den Mbappe atağı!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin sezon sonunda PSG ile sözleşmesinin bitecek olması, Bavyera ekibini harekete geçirdi. Bundesliga devi, Fransız yıldızın PSG ile sözleşme uzatmaması halinde kadrosuna katmak istiyor.

15 Kasım 2023 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
Bayern'den Mbappe atağı!
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Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin geleceğinin ne olacağı merakla beklenirken yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport 1'in haberine göre; Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kylian Mbappe'yi takımıyla sözleşme uzatmaması halinde kadrosuna katmak istiyor.

Ancak haberde, Bayern Münih yetkililerinin bu transferi gerçekleştirme ihtimallerinin zor olduğunu bildikleri belirtildi.

EN ÖNEMLİ SORUN MAAŞ

Bayern Münih için bu transferdeki en büyük sorunun oyuncunun maaşı olduğu aktarıldı. PSG'de yıllık 100 milyon euro kazanan Mbappe'nin, tavan maaşı 25 milyon euro olan Bayern Münih'e transfer olması durumunda Fransız yıldız maaşında ciddi bir kesintiye gitmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Bavyera ekibinin, maaş sorununun çözüleceğine inandığı belirtilirken, Mbappe için şartların zorlanacağı ifade edildi.

TUCHEL NE DEMİŞTİ?

Bayern Münih teknik direktörü Tomas Tuchel, Mbappe iddialarına karşın geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, 'Transfer olmak isterse Kylian'ı benim motosikletimle gezdirebilirim. Ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.' şeklinde konuşmuştu.

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