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Spor

Bayern'in son antrenmanında beş eksik!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te son yapılan antrenmana beş futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı katılmadı. Bunun yanı sıra sakatlığı bulunan üç isim ise takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar...

30 Ekim 2023 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
Bayern'in son antrenmanında beş eksik!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih'te Thomas Tuchel'i üzecek bir gelişme yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı yapılan son idmanda yer almadı.

5 FUTBOLCU YER ALMADI

Hastalanan Jamal Musiala ve Noussair Mazraoui ile birlikte ayak bileğinde sorun yaşayan Kingsley Coman'ın idmanda yer almadığı belirtildi. Ayrıca, Leroy Sane ve Sven Ulreich'in de dinlendirildiği açıklandı.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Öte yandan tedavileri tamamlanan Serge Gnabry, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Galatasaray, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Alman devine 3-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı takım, 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak.

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