Bayern'in son antrenmanında beş eksik!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih'te Thomas Tuchel'i üzecek bir gelişme yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı yapılan son idmanda yer almadı.

5 FUTBOLCU YER ALMADI

Hastalanan Jamal Musiala ve Noussair Mazraoui ile birlikte ayak bileğinde sorun yaşayan Kingsley Coman'ın idmanda yer almadığı belirtildi. Ayrıca, Leroy Sane ve Sven Ulreich'in de dinlendirildiği açıklandı.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Öte yandan tedavileri tamamlanan Serge Gnabry, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Galatasaray, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Alman devine 3-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı takım, 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak.