DHA 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:49 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:49

Almanya Bundesliga'da cumartesi günü Union Berlin'e konuk olan Bayern Münih rakibiyle 1-1 berabere kalırken, haftanın son maçında Bayer Leverkusen evinde ağırladığı TSG Hoffenheim'i 4-1 gibi net sonuçla geçerek tabelanın 1'inci sırasına yükseldi.

Bayer Leverkusen rakibi karşısında farkı 4 ve 27'nci dakikalarda Leon Bailey, 55'te Florian Wirtz ve 90'da Lucas Alario'nun golleriyle yakalarken, TSG Hoffenheim'in tek golünü ise 50'nci dakikada Cristoph Baumgartner kaydetti. Bay Arena'daki mücadelede TSG Hoffenheim'i 4-1 mağlup etmeyi başaran Bayer Leverkusen, puanını 25'e yükselterek Bundesliga'nın yeni lideri oldu. 11'inci hafta maçlarının ardından 24 puanlı ekiplerden Bayern Münih tabelanın ikinci, RB Leipzig ise üçüncü sırasında yer aldı.

FAVRE İLE YOLLAR AYRILDI

Son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından hafta sonu sahasında VfB Stuttgart karşısında 5-1 gibi ağır bir yenilgi alan Borussia Dortmund'da ise teknik direktör Lucien Favre ile yollar ayrıldı. Favre'nin görevine son veren Dortmund'u sezon sonuna kadar 38 yaşındaki yardımcı antrenör Edin Terzic'in çalıştıracağı açıklandı.

SCHALKE, 27'NCİ MAÇINI DA KAZANAMADI

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Schalke 04 ise 11'inci hafta maçında FC Augsburg'a konuk oldu.

Suat Serdar'ın 32'nci dakikada kendi kalesine attığı golle FC Augsburg, Schalke 04 karşısında 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrenin başında Schalke 04, 52'nci dakikada Benito Raman'ın ayağından maçı 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 61'inci dakikasında bu kez Schalke 04, Nassim Boujellab'ın attığı golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanacak ve Schalke 04 sezonun ilk galibiyetini alacak diye beklenirken, 90+3'te sahneye çıkan Marco Richter, FC Augsburg'un ikinci gölünü rakip ağlara bıraktı ve maçın sonucunu da 2-2 olarak belirledi. FC Augsburg deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 27 maça çıktı. Bu sezon 11 maçın ardından aldığı 4 beraberlikle sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, tabelanın son sırası olan 18'inci sıraya demir attı.

MAVİ-BEYAZLILARI ŞANSIZLIKLAR BIRAKMIYOR

Karşılaşmanın 11'inci dakikasında bir hava topu mücadelesinde Schalke 04'ün futbolcusu Mark Uth ile FC Augsburg'un oyuncusu Felix Uduokhai çarpıştı. Kafasına aldığı darbe ile sarsıntı geçiren Mark Uth, yere yığıldı. Maçın hakemi karşılaşmayı durdururken, çağrılan sağlık ekibi yerde yatan Mark Uth'a müdahale etti. Dokuz dakika sonra Mark Uth sedye ile saha dışına, oradan da ambulansla hastaneye götürüldü. Karşılaşma, Uth'in yerine Can Bozdoğan'ın dahil olmasıyla yeniden başladı. Hastaneye kaldırılan Mark Uth dün akşam sosyal medya hesabından "Sağlık durumum iyi, yarın (bugün) hastaneden taburcu olabileceğim" paylaşımında bulundu.

HAFTANIN SONUÇLARI

Cuma:

VFL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: 2-1

Cumartesi:

SC Freiburg - Arminia Bielefeld: 2-0

FSV Mainz - FC Köln: 0-1

M.Gladbach - Hertha Berlin: 1-1

RB Leipzig - Werder Bremen: 2-0

Burussia Dortmund - VfB Stuttgart: 1-5

Union Berlin - Bayern Münih: 1-1

Pazar:

FC Augsburg - Schalke 04: 2-2

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim: 4-1