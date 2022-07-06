Bayram Bektaş golsüz biten Gençlerbirliği maçından memnun

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 0-0 sona eren Gençlerbirliği maçı sonrası DHA'ya açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Bektaş, "Bu maç hem oyuncularımızı görmek açısından hem de çift mevki oynayan oyuncularımız var, onları da görebilmek için iyi bir maç oldu. Maçta oyuncularımızı zorlayabildiğimiz kadar zorladık. Futbolcularımız da buna iyi tepki verdi. İstediğimize ulaştık. Burası bize ikinci kamp için daha iyi fikir verdi. Gençlerbirliği camiasına ve hocasına çok teşekkür ediyorum. Dün hazırlık maçı yaptılar. 2 gün üst üste maç oynadılar. Daha önceden bu maçı organize ettiğimiz için Metin hocam bizi kırmadı. Takımını sahaya çıkarttı. Yeni sezonda onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"YENİ SEZONA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Kayseri'deki kampın yarın sona ereceğini belirten Bektaş, "İlk hazırlık maçımızdı. Çok baz alınacak bir maç değil. Sadece maç temposunu yakalamak için her oyuncunun kendi mevkisinde ne yapmak istediğimizi yansıtmak için güzel bir maç oldu. Kampın sakatlıksız bitmesine de sevindim. Buradan en iyi verimi alıp gitmek istiyorduk. Onu da aldığımıza inanıyorum. Yarın son günümüz. Ondan sonra Bolu kampında daha derli ve toplu bir şekilde biraz daha ana efektife yönelik bir çalışma sürdüreceğiz. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.