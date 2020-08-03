İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ağustos 2020 Pazartesi / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9804
  • EURO
    8,1953
  • ALTIN
    442.058
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayram Bektaş'tan transfer iddialarına yanıt
Spor

Bayram Bektaş'tan transfer iddialarına yanıt

Teknik Direktör Bayram Bektaş, Alanyaspor ve Kayserispor ile transfer görüşmeleri yaptığını iddialarına yanıt verdi.

IHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:27
ABONE OL

Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile adı geçen Teknik Direktör Bayram Bektaş, iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı’ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor’da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.