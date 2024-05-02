Bayram Saral'dan TFF açıklaması: 136 imza toplandı, biz azınlık değiliz çoğunluğuz

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını açıkladı.

"136 İMZA TOPLANDI"

Basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral "TFF statüsü 29. madde gereğince TFF delegelerinin noter marifetiyle TFF başkanı ve yönetim kurulunu olağanüstü genel kurula çağırmasıyla ilgili olarak TFF başkanı tarafından basın yoluyla ileri sürülen mesnetsiz iddialar ve yaşanan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve bu sürecin ne şekilde başladığı, bugüne nasıl gelindiğine ilişkin spor kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması amacıyla bu basın toplantısını düzenliyoruz. Malum, Sayın Büyükekşi'nin imzaların ilk açıklamasında 50-60, dünkü demecinde 80 olduğu iddiası ve yine yeterli imza toplansa bile 60 günlük sürenin geçmemesinden dolayı bu genel kurulun 18 Temmuz'dan önce yapılamayacağı iddiası. İmza sayımız 136'yı bulmuş durumda. Bu imzalar noter onaylıdır. Statünün 29. maddesinde belirtilen olağanüstü genel kurul için yeterli imza sayısı aşılmış durumdur. Sayın Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik sözleri mesnetsizdir." açıklamasını yaptı.

"HAZİRAN'IN İLK HAFTASI SEÇİM OLUR"

Bayram Saral açıklamasında "İmzalar sürekli artmaktadır. Yakın zamanda 150-200 imza olacaktır. 60 günden önce olağanüstü genel kurul olamayacağı iddiası doğru değil. Statünün 29. maddesinde yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde olağanüstü genel kurul yapılır deniyor. En geç 30 gün deniyor. Genel kurul ile ilan tarihi arasında yasal olarak olması zorunlu 15 günlük süre genel kurul için yeterlidir. Seçimli genel kurulu işin içine katarsak toplam 30 gün. İç tüzüğün 3. maddesine göre delegelerin toplanma süresi 7 gün. Oradan da 7 gün verelim, toplamda 37 gün yapar. 3 gün de düşünme süresi verelim. Haziranın ilk haftası bu seçim yapılır. İyi niyetli bir TFF başkanı bu seçimi haziran başına yetiştirir. TFF içinde çok değerli hukukçular var. Baş hukuk danışmanı yakın dostum, ona sorsun, kendisi izah eder." ifadelerini kullandı.

"BİZ AZINLIK DEĞİL, ÇOĞUNLUZ!"

Sözlerine devam eden Bayram Saral "TFF başkanının demecinde, azınlığın çoğunluğa tahakkümü iddiası var. Şimdi biz azınlık değiliz. İmza sayısı 136. 150'ye geldiğinde toplam delege sayısının yarısı. Biz azınlığı değil çoğunluğu temsil ediyoruz. Biz Süper Lig kulüplerinin hemen hemen tüm kulüplerinin ittifakıyla bu yola girdik. TFF'nin olağanüstü genel kurulla görevi bırakması için tüm kulüpler ittifak halinde. Çatlak bir ses yok. İlk günden beri bazı kulüp başkanları kendilerince haklı sebeplerle imza veremeyeceklerini söylediler. Bazı başkanlar ise TFF'nin 18 Temmuz tarihini yeterli görerek imza vermediler. Onlara diyecek sözümüz yok. Bizim içinde bulunduğumuz çoğunluk ise 18 Temmuz'un samimi bir tarih olmadığını, bir yönetim kurulu kararı olmadığından bahisle imza sürecine devam ettik. Hala aynı fikirdeyiz. Bu süreçte bizim yanımızda bulunan kulüp başkanlarına, delegelere, bağımsız delegelere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"BÜYÜKEKŞİ HASSAS NOKTALARA GİRMESİN"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi uyaran İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral "TFF'nin dün verdiği demeç ve sitede yayınladığı yazı çok manidar. 'Bazı malum isimlerin, kişisel hırs ve menfaatlerini, milli menfaatlerden üstün tuttuğu' iddiası ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun ismini vererek, günde 10 kere arayarak imza talep ettiği imzası... Bir kere bizim milli duygularımızı, vatan millet bayrak sevgimizi tartmak kimsenin haddi değil. Bu konular çok hassas konular. Büyükekşi'ye tavsiyem hassas noktalara girmesin." dedi.