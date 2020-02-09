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Spor

Mustafa Cengiz: Bazıları televizyona çıkmayı çok seviyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.

09.02.2020  21:36 - Güncelleme: 09.02.2020  21:36

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına konuştu ve Ali Koç'un son açıklamalarına sert yanıt verdi.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL!"

Değerli arkadaşlar ben genelde maç sonu konuşmuyorum. Yenilince insan üzüntüden ağır konuşabiliyor. Yenince aşırı sevinçten yanlış konuşabiliyor. Rakibe ve oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Ancak olaylar o hale geldi ki, konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakipler bizim düşmanımız değil.

"SOKAĞA DÖKECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINALIM"

Lütfen futbolu toplumun nefret haline getirmeyelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için insanları sokağa dökebilecek anlamına gelecek söylentilerden kaçınalım. Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz.

"HER GÜN TABİRİ CAİZSE TV'YE ÇIKIP AĞLIYORSUNUZ

Şunu da anlamıyorum. Geçen yıl Kasım ayıydı. Rusya'daydık. 1 saat önce 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bildiri yayınladı. Bu bildiriyi hazırlayan kişinin baş aktörlerden birini bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini anlayamıyorum. Siz hakemler de insandır hata yapabilir derken, şimdi ne oldu o hakemlere? Tabiri caizse her gün TV'ye çıkıp ağlıyorsunuz. Diğer başkanları da ikna etsinler ben buluşmaya varım. TV'ye çıkmayı çok seviyor bazı başkanlar, neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Muhabirler elinizden ekmek gidebilir dikkatli olun."

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