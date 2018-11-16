B.B. Erzurumspor, Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekibi B.B. Erzurumspor, savunma oyuncusu Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor yaptığı resmi açıklamayla oyuncusu Jasmin Trtovac'la yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte BB Erzurunspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
“Bilgilendirme: Jasmin TRTOVAC ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.”
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