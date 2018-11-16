B.B. Erzurumspor, Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor yaptığı resmi açıklamayla oyuncusu Jasmin Trtovac'la yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte BB Erzurunspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

“Bilgilendirme: Jasmin TRTOVAC ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.”