Bekle Lewandowski, Enes Ünal geliyor!

Enes Ünal'ın takımı Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Cadiz'e konuk oldu. Nuevo Mirandilla Stadı'ndaki maç 2-2 sona ererken, misafir takımın gollerini Enes Ünal attı.

ENES ÜNAL'DAN İKİ PENALTI GOLÜ

Cadiz 39. dakikada Ruben Sobrino'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

61. dakikada Enes Ünal'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı, milli futbolcumuz kullandı ve skoru 1-1'e getirdi.

82. dakikada bu kez penaltıyı Cadiz kazandı ve Ruben Alcaraz takımını yeniden öne geçirdi.

10 dakika uzatma verilen maçta 90+11'de bir penaltı daha kazanan Getafe'de, topun başına yine Enes Ünal geçti ve 90+16'da maçın skorunu ilan etti: 2-2.

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ENES ÜNAL 90+16'DA ATTI, ORTALIK KARIŞTI

Enes'in golünün ardından son düdük çalarken Cadiz'in sağ beki Iza Carcelen, Getafe'den Juan Iglesias'a saldırınca ortalık karıştı. Olaylar yatıştırıldıktan sonra Carcelen kırmızı kart gördü.

ENES BENZEMA'YI GEÇTİ, LEWANDOWSKI'Yİ KOVALIYOR

Enes Ünal, Cadiz maçında attığı iki golle bu sezon La Liga'daki gol sayısını 12'ye çıkardı. Gol krallığı yarışında 11'er gollü Karim Benzema (Real Madrid) ve Joselu'yu (Espanyol) geride bırakan Enes, 15 kez fileleri sarsan Robert Lewandowski'nin (Barcelona) ardından ikinci sıraya yükseldi.

Star Gazetesi