Galatasaray'a 20 milyon avroluk piyango!

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal talip oldu. Ocak ayında da futbolcuya ilgi gösteren İngiliz takımı, transferi yaz dönemine bıraktı.

20 MİLYON AVROLUK TEKLİF

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; sağ kanadını güçlendirmek isteyen Arsenal'in sezon sonu için Galatasaray'a 20 milyon avroluk bir teklif yapabileceği iddia edildi.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Adı Udinese, Newcastle ve Crystal Palace'la da anılan Fransız sağ bekin sarı kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi