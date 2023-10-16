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Spor

Beklenen haber geldi! Arda Güler geri dönüyor

Real Madrid'e transfer olduktan sonra ikinci kez sakatlık atlatan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Genç yıldızın Sevilla ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor. İşte detaylar...

16 Ekim 2023 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Beklenen haber geldi! Arda Güler geri dönüyor
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıkları nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, sahalara dönüyor.

İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR

AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.

Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.

Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

SEVILLA OLMAZSA BRAGA

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.

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