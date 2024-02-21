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Spor

Beklenen açıklama geldi! Süper Kupa'nın tarihi duyuruldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. TFF, dev karşılaşmanın 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...

21 Şubat 2024 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Süper Kupa'nın tarihi duyuruldu
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TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konulardayaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

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