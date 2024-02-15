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Spor

Beklentileri karşılayamadı! Aston Villa'da Nicolo Zaniolo krizi

Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniola İngiltere'de beklenileni veremedi. 27 yaşındaki futbolcu son 10 lig maçında yalnızca 62 dakika sahada kalabildi. Aston Villa oyuncu için kararını verdi. İşte o kararın detayları...

TRT Spor15 Şubat 2024 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
Beklentileri karşılayamadı! Aston Villa'da Nicolo Zaniolo krizi
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Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz kulübüne 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu, yeni takımında aradığını bulamadı.

24 yaşındaki oyuncu, 20 Premier Lig maçında kadroya girerken sadece 7 karşılaşmada on birde sahaya çıktı. Dokuz müsabakada sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu 4 maçı kulübede tamamladı.

YALNIZCA 1 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Dört maçta da kadroda kendine yer bulamayan Zaniolo, Lig'de sadece 1-1 biten Sheffield United karşılaşmasında bir kez fileleri havalandırdı.

Son 10 haftada 11'e giremeyen yıldız oyuncu, bu dönemde şans bulduğu 6 maçta toplam 62 dakika forma giydi.

İtalyan futbolcu, Premier Lig dışındaki organizasyonlarda da kendinden beklenen performansı gösteremedi. Zaniolo bu kulvarlarda forma giydiği 11 maçta yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, Konferans Ligi'nde deplasmanda Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü attı.

İNGİLİZ EKİBİ KARARINI VERDİ!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Aston Villa sezon sonunda Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan futbolcunun Premier Lig ekibinde kalmaması durumunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

Zaniola'nın 30 Haziran 2027'e kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.

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