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Spor

Belçika-İsveç maçı saldırı nedeni ile yarıda kaldı!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Belçika-İsveç karşılaşması, stadyum çevresinde çıkan çatışma sonucu iki kişinin ölmesi sebebiyle yarıda kaldı.

16 Ekim 2023 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
Belçika-İsveç maçı saldırı nedeni ile yarıda kaldı!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Belçika - İsveç maçı, Brüksel'de stadyum çevresinde iki kişinin öldürülmesi sebebiyle iptal edildi.

BBC'nin haberine göre; öldürülen iki kişinin maçı izlemeye gelen 2 İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmelerin üzerine İsveç Milli Takımı ikinci yarıya çıkmama kararı aldı ve Belçika Milli Takımı da bu kararı onayladı. Bunun üzerine maç ertelendi.

Öte yandan İsveç Savcılığı bu saldırıyı "terörizm" olarak nitelerken, güvenlik güçleri statta bulunan taraftarlara güvenlik için statta kalmalarını tavsiye etti.

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