Belçika-İsveç maçı saldırı nedeni ile yarıda kaldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Belçika - İsveç maçı, Brüksel'de stadyum çevresinde iki kişinin öldürülmesi sebebiyle iptal edildi.

BBC'nin haberine göre; öldürülen iki kişinin maçı izlemeye gelen 2 İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmelerin üzerine İsveç Milli Takımı ikinci yarıya çıkmama kararı aldı ve Belçika Milli Takımı da bu kararı onayladı. Bunun üzerine maç ertelendi.

Öte yandan İsveç Savcılığı bu saldırıyı "terörizm" olarak nitelerken, güvenlik güçleri statta bulunan taraftarlara güvenlik için statta kalmalarını tavsiye etti.