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Spor

Belçika Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefes kesti

Belçika Ligi'nin son haftasında Antwerp, deplasmanda Genk ile karşı karşıya geldi. Antwerp, 90+4. dakikada attığı golle 66 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti.

5 Haziran 2023 Pazartesi 01:33 - Güncelleme:
Belçika Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefes kesti
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Belçika Ligi şampiyonluk grubu son hafta maçında Genk, Antwerp ile karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Genk, 45. dakikada Arokodare'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda kontrolü eline alan Antwerp Gyrano Kerk'in golüyle eşitliği sağladı. Maçta son bölüme girilirken Genk'te sahneye Bryan Heynen çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın son dakikalarına önde giren Genk şampiyonluğa oldukça yakınken, 90+4'te sahneye çıkan Toby Alderweireld skoru 2-2 yaparak takımına şampiyonluğu getirdi.

Antwerp bu sonuçla birlikte 47 puanla rakibi Genk'in 1 puan önünde bulunarak 66 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

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