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Spor

Belçika ve Avusturya berabere kaldı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında Belçika kendi sahasında Avusturya ile 1-1 berabere kaldı.

18 Haziran 2023 Pazar 00:19 - Güncelleme:
Belçika ve Avusturya berabere kaldı
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında Belçika ile Avusturya karşı karşıya geldi. Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

21. dakikada Orel Mangala'nın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Belçika, 61. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. Golün ardından baskısını arttıran Belçika, bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya gruptaki puanını 7'ye yükseltirken zirvedeki yerini korudu. Belçika ise puanını 4 yaparak Avusturya'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

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