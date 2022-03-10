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Spor

Belçika'da Cenk Özkaçar fırtınası! ''Türk Sigorta...''

Cenk Özkacar kiralık olarak formasını Oud-Heverlee Leuven'deki performansıyla Belçika'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Belçikalı taraftarın, 'Türk Sigorta' lakabını taktığı Cenk Özkaçar, Oud-Heverlee Leuven'deen fazla forma giyen üçüncü oyuncu oldu.

DHA10 Mart 2022 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:09
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Altay'ın altyapısından yetişip Fransa'nın Lyon kulübüne transfer olan stoper Cenk Özkaçar, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'deki performansıyla alkış topluyor. Belçika Jupiter Pro League'de bu sezon 28 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, toplam 2475 dakika süre alırken, takımında en fazla forma giyen üçüncü oyuncu oldu.

Belçikalı taraftarın, "Türk Sigorta" lakabını taktığı Cenk Özkaçar, bu sezon attığı iki golle Belçika medyasının da büyük ilgisini çekti. Oud-Heverlee Leuven, Jupiter Pro League'de şu anda 11'inci sırada yer alıyor.

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