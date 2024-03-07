Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın akşam saat 23.00'te U.S Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda olan Belçika temsilcisi, bir önceki turda Eintracht Frankfurt'u elemişti. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe de Konferans Ligi'nde kupayı hedefliyor.

"FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR"

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Alman teknik direktör, "Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Bu kupadaki en önemli takımlardan bir tanesi. Konferans Ligi'ni ne kadar ciddiye aldıkları bizim için önemli. Süper Lig'de Galatasaray'ın iki puan arkasındalar. Üzerlerinde ciddi bir baskı var. Kaliteli oyunculara sahipler. Asıl soru şu, bu oyunculardan hangileri yarın sahaya çıkacak? Konferans Ligi'nde genelde Batshuayi'yi oynatıyorlar fakat Dzeko da çıkabilir" diye konuştu.

"MAC ALLISTER OYNAMAYACAK"

Belçika gazetesi HLN_BE muhabiri Frank Dekeyser, U.S Gilloise - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fanatik'e konuştu. Takımda eksikler hakkında bilgi veren Dekeyser, "Fedde Leysen sezonu kapattı. Mac Allister, son idmanda yer almadı ve forma giyemeyecek. Takım için çok önemli bir oyuncu. Lapoussin ve Rodriguez'i durumu maç saatinde belli olabilir" dedi.

"ASLA PES ETMİYORLAR"

U.S Gilloise takımının zayıf ve güçlü yönlerini anlatan Belçikalı gazeteci, "En büyük güçleri her zaman karakterli ve yüksek motivasyonla oynamaları. Bir gol geride olsalar bile savaşmaya devam edecek gücü buluyorlar. Asla pes etmiyorlar ve çok etkililer. Zayıf yönleri ise bazen maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği yaşamaları. Birkaç Avrupa maçına oldukça kötü başladılar" sözlerini sarf etti.

"FENEBAHÇE, AMOURA'YA DİKKAT ETMELİ"

Belçika takımının oyun tarzından da bahseden ve Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken oyunculardan da bahseden Dekeyser, "Gegenpressing taktiğini uyguluyorlar. Topu kaybettikten sonra çabuk kazanıyorlar. Teknik Direktör Alexander Blessin, ofansif bir oyun tarzını seviyor. Mohammed Amoura çok iyi oyuncu. Fenerbahçe dikkat etmeli. Gonzales de çok etkili futoblcu. Nilsson da iyi durumda. Lapoussin oynarsa, teknik olarak çok iyi futbolcu. Puertas ise bu takımın generali. Fiziksel ve teknik olarak çok güçlü. Duran topları da o kullanıyor" sözlerini sarf etti. "Fenerbahçe'nin en tehlikeli futbolcusu sence kim?" sorusunu da yanıtlayan Dekeyser, "Kesinlikle Edin Dzeko. O, dünya çapında bir golcü" diye konuştu.