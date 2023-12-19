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Spor

Belçika'ya kötü haber geldi!

Real Madrid forması giyen başarılı file bekçisi Thibaut Courtuis, geçirdiği çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yla birlikte yer alamayacağını açıkladı.

19 Aralık 2023 Salı 19:15 - Güncelleme:
Belçika'ya kötü haber geldi!
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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı'na kötü bir haber geldi.

Geçirdiği çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle Real Madrid'de sezon başından bu yana forma giyemeyen Thibaut Courtois, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda takımıyla birlikte yer alamayacağını açıkladı.

Courtois yaptığı açıklamada, "Sakatlığım nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağım. Öncelikle %100 toparlanmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki kaleci, Belçika Milli Takımı formasını 102 kez giydi.

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