Belhanda Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek

Uzun zamandır ismi Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda için flaş bir iddia geldi.

Suudi Arabistan'ın AImodrj gazetesinin haberine göre Al-Ittihad, Dubai'ye gitmesi planlanan Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

7 MİLYON EURODAN FAZLA...

Faslı futbolcu için 7 milyon Euro öneren Al İttihad yönetiminin, fiyatı daha da yükseltmesi bekleniyor. Belhanda, Ittihad'dan gelen yıllık 4 milyon Euro'luk net ücret teklifini kabul etmemişti. 28 yaşındaki oyuncu yıllık 6 milyon Euro talep ediyordu.

(Sporx)