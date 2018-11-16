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Belhanda Fas - Kamerun maçında sakatlandı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, Fas-Kamerun maçının 45. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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Sakatlıklar ve cezalarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Younes Belhanda'dan geldi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas ile Kamerun'un karşı karşıya geldiği mücadelede Younes Belhanda sakatlandı.

Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.

Sağ arka adalesinden sakatlanan Belhanda, oyunu sedye ile terk etti. Konu hakkında detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

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