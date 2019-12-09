Belhanda golü attı taraftarla buzları eritti
ALANYA maçında penaltı atışını gole çevirerek 3 puanı getiren Younes Belhanda, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla arasındaki buzları iyice eritti.
- Star Spor
Tepkilere rağmen Fatih Terim’in vazgeçmediği Faslı oyuncu, maç öncesi kendisini çağıran tribünlere giderek “Yumruk şov” yaparken, galibiyet sonrası da taraftarlarca alkışlandı. Belhanda bu sezon 3. golüne imza attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.