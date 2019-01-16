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Belhanda yoksa Emre Akbaba var

Belhanda’yı devre arasında satmayan G.Saray, Emre Akbaba’nın dönüşü sonrasında, Faslı futbolcuyu yaz aylarında elden çıkaracak!..

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TEDAVİ süreci devam eden Emre Akbaba, en iyi ihtimalle şubat ayı sonunda takıma katılacak. Onun yokluğunda orta alandaki boşluğu Belhanda doldurmuştu. Emre’nin sakatlığı sürdüğü için yönetim, Belhanda’nın gidişine izin vermedi. Ancak Emre Akbaba’nın tamamen düzelmesi sonrasında Belhanda’nın gidiş vakti yaklaşacak. Yönetimin sezon sonunda Al Ittihad Kulübü’yle masaya oturması bekleniyor. Transfer büyük ihtimalle yazın bitecek. Sezon başında Alanyaspor’dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Formamı ve taraftarları çok özledim. Galatasaray’a borcum var. Bunu bir an önce ödemek istiyorum” demişti.

YAKINDAN TAKİP

Sağlık heyeti ise tamamen Emre Akbaba’ya konsantre olmuş durumda. Galatasaray’da onun haricinde uzun süreli sıkıntısı bulunan bir oyuncu yok. Teknik Direktör Fatih Terim de her gün doktorlarla Emre’nin durumunu görüşüyor.

(Aksam)

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