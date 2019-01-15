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Belhanda'da işler karıştı

G.Saray, 9 milyon euroluk teklifi kabul etti, Faslı yıldız da yıllık 6 milyon euroya Al İttihad’a “Evet” dedi. Ancak Terim, ‘oyuncu yok’ diye transfere karşı çıkıyor.

  • StarSpor
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ARA transfer döneminde Garry Rodrigues’i 10.2 milyon euroya satan Galatasaray’da Younes Belhanda’nın satışı için Al İttihad’la yapılan anlaşmanın çıkmaza girdiği iddia edildi. Yahoo Sport Fransa’dan Manu Lonjon, kulüpler arasındaki görüşmelerin karıştığını beliterek, “Cim-Bom, Belhanda’nın transferi için Al İttihad’la el sıkıştı. Ancak Faslı oyuncu önce Suudi Arabistan kulübünün yaptığı teklifi reddetti. Al İttihad, Belhanda’yı yıllık 6 milyon euroya ikna etti. Bu kez de Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, ‘Elimde oyuncu kalmadı’ gerekçesiyle transferi veto etti” ifadelerine yer verdi. Lonjon, Belhanda’nın gitmekte ısrarcı olması nedeniyle her an yeni gelişmeler olabileceğini belirtti.

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