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Belhanda'nın Galatasaray formasıyla çıktığı 16 büyük maçta gole etki edememesi dikkat çekti

2017 yılında Sneijder'in yerine 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda'nın maliyeti ve takıma sağladığı katkı tartışma konusu oldu.

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TM Dijital Haber Merkezi

2017’de Dinamo Kiev’den 8 milyon euro’ya transfer edilen ve geçtiğimiz gün 75 maç barajını geçtiği için Ukrayna kulübüne 500 bin Euro daha kazandıran Belhanda’nın toplam maliyeti ile Galatasaray’a sağladığı katkı tartışma konusu oldu.

BELHANDA BÜYÜK MAÇLARDA ORTADA YOK!

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; 2,5 yıldır Galatasaray’da oynayan Faslı 10 numara sarı kırmızılı formayla iki şampiyonluk görmesine rağmen tecrübeli futbolcunun kendisinden beklenen katkıyı yapıp yapmama konusu taraftarları ikiye bölmüş durumda. İlk geldiği sezon Süper Lig’de 30 maçta 3 gol 8 asist yapan, geçtiğimiz sezon ise 24 maçta 4 gol 7 asistlik istatistik ortaya koyan Younes Belhanda, Fatih Terim’in en çok güvendiği isimlerin başında gelmesine karşın 29 yaşındaki orta sahanın büyük maçlarda ortalarda gözükmemesi dikkatlerden kaçmıyor.

2,5 YILLIK MALİYETİ 17 MİLYON EURO'YA GELDİ

Süper Lig’de şu ana kadar çıktığı 8 derbi maçında gol ya da asist yapamayan Belhanda, UEFA Avrupa Ligi’ni de boş geçerken, oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde de sessiz kalması camiada ‘Asla Galatasaray’ın 10 numarası olamaz’ yorumlarını beraberinde getiriyor. Bonservisi, yıllık ücreti, bonuslarıyla birlikte şu ana kadar Cimbom’a 17 milyon euro’ya mâl olan Belhanda, sezona yine tartışmalar içerisinde girerken, milli futbolcunun yarın Sivas karşısında bile oynayıp oynamayacağı ise bilinmezliğini koruyor.

İşte Belhanda’nın büyük maçlarda ortaya koyduğu istatistikler:

8 derbi maçı gol: 0 asist: 0

3 UEFA Avrupa Lig maçı gol: 0 asist: 0

5 Şampiyonlar Ligi maçı gol: 0 asist: 0

Toplam: 16 maç gol: 0 asist: 0

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