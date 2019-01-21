Belhanda’ya Terim fırçası

Cim-Bom, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışma enerjik ısınmayla başlandı. Ana bölümünde ise Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapılan antrenman yenileme koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. İdman sırasında Terim’in, Al İttihad’a gidişine izin verilmeyen ve 200 bin euroluk kırmızı kart cezası silinmesi sonrası A.Gücü önünde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda’yı yanına çağırıp sert uyarılar yapması dikkatlerden kaçmadı.