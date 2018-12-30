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Benatia, Kartal yolunda

Beşiktaş’ın Pepe’nin yerine takviye için düşündüğü Juventuslu star kulübü ile görüşüp transferine izin istedi. 31 yaşındaki futbolcu bonservisini bedava almaya çalışıyor.

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PEPE ile yollarını ayırdıktan sonra yerine alternatif isimler bakan Beşiktaş’ta Medhi Benatia ismi bir adım öne çıktı. Juventuslu oyuncu ile görüşen ve prensipte anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar “Bonservisini al, gel” talimatı verdi. Faslı futbolcunun, Juventuslu yöneticilerle görüşerek, “Burada fazla oynama şansı bulamıyorum. Yedek kulübesinde oturmaktan sıkıldım, transferim için kolaylık sağlayın” ricasında bulundu. İtalyan yöneticilerin bu konuyu düşünmek için süre istediği ve bu hafta içinde kararını bildireceği kaydedildi. Benetia da Beşiktaşlı yöneticileri arayarak, “Juventus’un cevabını bekliyorum. Bana en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar süre verin” dedi. Juve’nin bonservisi bedava vermeye yanaşmadığı ancak satın alma opsiyonlu olarak kiralama formülüne daha sıcak baktığı belirtildi. Buna göre Benetia en az 12 maçta oynarsa, Kartal bonservisine para verecek.

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