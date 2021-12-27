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Spor

Benfica, Andrea Pirlo için harekete geçiyor

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ve Juventus'un eski teknik direktörü Andrea Pirlo için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:01
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Benfica'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un eski teknik direktörü Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Calciomercato, 42 yaşındaki teknik adamın, Benfica'nın ilgi alanında yer aldığını aktardı.

Haberde, Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa'nın, Pirlo da dahil olmak üzere birkaç aday üzerinde düşündüğü belirtildi.

Benfica'nın mevcut teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceğinin, takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmasına rağmen belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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