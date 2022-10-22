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Spor

Benfica deplasmanda Porto'yu tek golle geçti

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Porto'yu 1-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 00:54 - Güncelleme:
Benfica deplasmanda Porto'yu tek golle geçti
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Portekiz Ligi'nin 10. haftasındaki zirve mücadelesinde Benfica, deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 1-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Maçın 27. dakikasında Eustaquio'nun kırmızı kartıyla Porto 10 kişi kalırken ilk yarı golsüz sona erdi. Zorlu mücadelede ikinci yarı kıyasıya mücadeleye sahne olurken 72. dakikada David Neres'in asistinde Rafa Silva maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Benfica, bu galibiyetiyle ligde 10'da 9 yaparak 28 puana yükseldi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Porto ise 22 puanla ikinci sırada kaldı.

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