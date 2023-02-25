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Spor

Benfica, Giannis Konstantelias için harekete geçti

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın PAOK'ta forma giyen Giannis Konstantelias'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

25 Şubat 2023 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Benfica, Giannis Konstantelias için harekete geçti
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Galatasaray'ın daha önce 6 milyon euroluk teklif yaptığı genç yıldız adayına sürpriz bir talip çıktı.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Benfica, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias ve stoper Koulierakis için devreye girdi.

25M EURO AYRILDI

Portekiz ekibinin 2 oyuncu için 25 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edilirken, Giannis Konstantelias ile İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Bilindiği üzere Galatasaray'ın Yunan oyuncuya daha önce 6 milyon euroluk bir teklif yapmış ancak PAOK kulübü bu teklifi reddetmişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

PAOK'ta bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Konstantelias, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat mevkisinde de oynayabiliyor.

PAOK'taki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Konstantelias'ın güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

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