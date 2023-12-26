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Spor

Benfica, Joao Neves'e astronomik bedel biçti!

Portekiz Ligi ekibi Benfica, Manchester United'ın ilgilendiği Joao Neves için astronomik bir bedel biçti. Benfica, 19 yaşındaki oyuncu için ManU'dan 100 milyon euro istedi.

26 Aralık 2023 Salı 15:32 - Güncelleme:
Benfica, Joao Neves'e astronomik bedel biçti!
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Benfica, Manchester United'ın gündeminde yer alan 19 yaşındaki orta saha Joao Neves için istediği bonservisi belirledi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Benfica, oyun profili ile yeni Enzo Fernandez olarak görülen Neves'e talip olan Manchester United'dan 100 milyon euro istedi.

Haberde, pres gücü ve oyun görüşü ile dikkat çektiği belirtilen Neves'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

19 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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