İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5597
  • EURO
    19,2104
  • ALTIN
    1054.85
  • BIST100
    4455.53
Spor

Benfica ligde kayıpsız devam ediyor

Benfica, Portekiz Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gil Vincente'yi 3-1 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti.

13 Kasım 2022 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Benfica ligde kayıpsız devam ediyor
ABONE OL

Portekiz Ligi 13. hafta maçında Benfica, sahasında Gil Vicente ile karşılaştı.

Estadio Sport Lisboa e Benfica'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Joao Mario, 36 ve 53. dakikalarda Gonçalo Ramos kaydetti.

Roger Schmidt yönetimindeki Benfica ligde henüz mağlup olmazken üst üste 5. toplamda ise 12. galibiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından lider Benfica puanını 37 yaptı ve en yakın rakibi Porto ile 8 olan puan farkını korudu. Gil Vicente ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Braga deplasmanına gidecek. Gil Vicente ise Santa Clara'yı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.