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Benfica şampiyonluk için gün sayıyor

Primera Lig'in 32. haftasında deplasmanda Portimonense'ye konuk olan Benfica rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Benfica şampiyonluk için gün sayıyor
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Portekiz Primera Ligi'nin 32. haftasında Pauolo Sergio'nun ekibi Portimonense ile Roger Schimdt'in yönetimindeki Benfica karşı karşıya geldi.

Municipal de Portimao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica 5-1 kazanırken goller; 4. dakikada Alex Grimaldo, 28. dakikada Filipe Relvas'ın kendi ağlarına yaptığı vuruş, 45. dakikada Gonçalo Ramos ve 87 ile 89. dakikalarda Petar Musa'dan geldi. Ev sahibi Portimonense'nin tek golü ise 38. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

Bu sonuçla birlikte lider Benfica bitime iki hafta 83 puana ulaşırken, bir maçı eksik en yakın takipçisi Porto'nun 7 puan önüne geçti. Porto'nun pazar günü Casa Pia'ya mağlup olması durumunda Benfica şampiyonluğunu ilan edecek.

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