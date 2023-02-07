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Spor

Benfica'dan depremzedeler için saygı duruşu

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, antrenman öncesinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulundu.

AA7 Şubat 2023 Salı 18:01 - Güncelleme:
Benfica'dan depremzedeler için saygı duruşu
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Portekiz'in Benfica Futbol Takımı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenmandan önce saygı duruşunda bulundu.

Portekiz takımı, sosyal medya hesabından saygı duruşunun yapıldığı anı gösteren bir görüntü paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle." mesajına yer verdi.

İşte Benfica'nın paylaşımı:

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