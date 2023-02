Benfica'dan depremzedeler için saygı duruşu

Portekiz'in Benfica Futbol Takımı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenmandan önce saygı duruşunda bulundu.

Portekiz takımı, sosyal medya hesabından saygı duruşunun yapıldığı anı gösteren bir görüntü paylaşarak, "Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle." mesajına yer verdi.

İşte Benfica'nın paylaşımı:

A nossa homenagem às vítimas dos sismos na Síria e na Turquia.



Our thoughts are with you. pic.twitter.com/W3eTYl1xld