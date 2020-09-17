17 Eylül 2020 Perşembe 15:32 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:36

Trabzonspor, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bordo mavililer, İngiliz kulübüne 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Afobe'ye ise yıllık 1 milyon 300 bin euro ödenecek.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1 (Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir."