Benjamin Tetteh Sparta Prag’ı sildi, Galatasaray'a geliyor

SARI-KIRMIZILI ekip, Sparta Prag forması giyen Tetteh ile her konuda anlaşmaya varmıştı. 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyla ilgili ülke basınında, “Bu transfer tamamen bitti” haberleri yapıldı. Sparta Prag taraftarları da sosyal medyada, “Tetteh artık bize faydalı olmaz. Galatasaray devreye girdiği anda Prag’ı kafasında sildi. Onun yerine başka bir isim transfer edilmeli” yorumları yaptı. Tetteh’in de kısa süre içinde İstanbul’da olması bekleniyor. Ganalı yıldızın, daha önce Türkiye’de forma giymiş vatandaşlarıyla konuştuğu da öğrenildi.

OLUMLU REFERANSLAR

Hepsinden olumlu referanslar alan genç futbolcu, sadece Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi düşü- nüyor. Hatırlanacağı üzere Tetteh bundan bir süre önce, G.Saraylı yöneticilere, “Gerekirse benim maaşımdan indirim yapıp bu parayı bonservis bedelime ekleyebilirsiniz” demişti. Bu hareketi sonrası Galatasaraylı taraftarları daha da mutlu etmişti.

(Akşam)