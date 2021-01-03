03 Ocak 2021 Pazar 10:09 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 10:09

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimden bir süredir Berat Özdemir’in transferini istiyordu. Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin bittiğini kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2,5 MİLYON EURO + BİR SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY

Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 1 milyon eurosu peşin toplam 2,5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay vereceğini ifade etti.

Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu”

ABDULLAH AVCI ISRARLA İSTİYOR

Abdullah Avcı'nın yakından tanıdığı ve gelir gelmez takıma katkı sağlayabileceği için Berat Özdemir konusunda ısrarcı olduğu gelen haberler arasındaydı. Savunmanın hemen önünde 6 numara diye tabir edilen bölgede görev yapan Berat, güçlü fiziği ve oyun görüşünün yanı sıra hücuma katkısıyla da fark yaratıyor.