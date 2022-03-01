Berat Özdemir: Herkes terinin son damlasına kadar mücadele ediyor

1 Mart 2022 Salı 23:06 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:06

Berat Özdemir, Trabzonpsor'un Antalyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçın ardından konuştu.

Berat Özdemir yaptığı açıklamada, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel senede umarım çok daha güzel günler göreceğiz, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Hocam, forma şansı verdikçe, Trabzonspor camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kim oynuyor, kim oynamıyor bir önemi yok. Herkes terinin son damlasına kadar mücadele ediyor." dedi.

Genç oyuncu ayrıca, "Hamsik, saha içinde ve saha dışında müthiş bir karakter. Her anından tat almaya bakıyorum. Umarım katkılarına devam eder." ifadelerini kullandı.