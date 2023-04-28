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Spor

Berfu Cengiz ve İlay Yörük yarı finale yükseldi

İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu Turnuvası 'W60 Istanbul 23 April Cup'ta başarılı sporcularımız Berfu Cengiz ve İlay Yörük rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

28 Nisan 2023 Cuma 22:44 - Güncelleme:
Berfu Cengiz ve İlay Yörük yarı finale yükseldi
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İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu Turnuvası "W60 Istanbul 23 April Cup"ta Berfu Cengiz ve İlay Yörük yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) açıklamaya göre, toplam 60 bin dolar ödüllü toprak zeminde düzenlenen organizasyonda ikinci tur ve çeyrek final maçları bugün oynandı.

İlay Yörük, günün ilk maçında Daria Lodikova'yı 6-3'lük iki setle geçerek çeyrek finale yükseldi. Günün ikinci maçında 6 numaralı seribaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşan 21 yaşındaki İlay, Makarova'yı 6-2, 7-6 yenerek yarı finale adını yazdırdı. İlay'ın yarı finalde rakibi Rumen tenisçi Irina Maria Bara oldu.

Berfu Cengiz ise ilk maçında Irina Khromacheva'yı 7-6, 2-6, 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Berfu çeyrek finalde Gergana Topalova'yı 6-1, 7-5 yendi. Çeyrek finalde Zeynep Sönmez ile karşılaşan Berfu, 1 saat 47 dakika süren mücadeleyi 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Berfu'nun yarı finalde rakibi 5 numaralı seribaşı Darya Astakhova oldu.

Yarı final karşılaşmaları cumartesi saat 11.00'de başlayacak. İstinye'de bulunan TTF İstanbul Tenis Merkezi'ndeki maçlar ücretsiz izlenebilecek.

  • İstanbul Tenis Merkezi
  • W60 Istanbul 23 April Cup
  • Berfu Cengiz
  • İlay Yörük

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