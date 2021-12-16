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Spor

Berisha'dan Pereira'ya Beşiktaş derbisi mesajı

Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerinden Berisha Beşiktaş derbisinde forma istiyor. Enner Valencia'nın iyileşmesi forma rekabeti oluştururken Ekvadorlu yıldızın hazır olmaması Berisha tercihini güçlü kılıyor.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:31
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Alman oyuncu, ligde Rize, Avrupa Ligi'nde ise Frankfurt maçlarında peş peşe ağları sarstı. Buna rağmen Vitor Pereira, Gaziantep deplasmanında, Rize'ye karşı hat-trick yapan Serdar Dursun'u 11'de görevlendirdi. Ancak Serdar, kaçırdığı net fırsatlarla saç baş yoldurdu. Enner Valencia iyileşti ve takımla çalışmalara başlayarak rekabete yeniden dahil oldu. Buna rağmen Berisha, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de olmayı bekliyor. Ekvadorlu yıldızın maç eksiği olduğu için Alman yıldızın bu beklentisi gerçekleşebilir.

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