İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2023 Çarşamba / 17 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1241
  • EURO
    28,4494
  • ALTIN
    1616.4
  • BIST100
    6007.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berkan Durmaz, Beşiktaş'a transfer oldu
Spor

Berkan Durmaz, Beşiktaş'a transfer oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Berkan Durmaz, Beşiktaş'a transfer oldu
ABONE OL

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında kadromuzda yer alan Berkan Durmaz'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, milli basketbolcu Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı." görüşlerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında ayrıca Berkan Durmaz'ın görüntülerinin olduğu bir video da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.