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Spor

Berkan Emir 1 milyon TL'ye Eyüpspor'da

Göztepe'nin 34 yaşındaki sol beki Berkan Emir, 1 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Eyüpspor'a transfer oldu

DHA6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de bir ayrılık daha yaşandı. Son olarak kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika'nın Westerlo takımına gönderen sarı-kırmızılılar, Berkan Emir'le de yollarını ayırdı.

Göz-Göz ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli sol bekin Eyüpspor'a gönderildiği ifade edildi. Göztepe'nin Berkan'a karşılık Eyüpspor'dan 1 milyon TL'lik bonservis bedeli aldığı vurgulandı.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Berkan, 4 sezon düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibi ile küme düşme acısı yaşadı. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Berkan, 33 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

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