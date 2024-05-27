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Spor

Berkan Kutlu: Bütün bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, 'Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik. Bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel' dedi.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:10 - Güncelleme:
Berkan Kutlu: Bütün bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu Berkan Kutlu, "Çok mutluyum. Ben de bireysel olarak çok mutluyum, sezonu iyi bitirdim. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. İnanılmaz bir karakter koyduk. Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik. Bu çok önemli bir şey. Zaten çok kaliteli bir takımız. Bütün bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel. Daha iyisini de yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Devre arasında takıma döndüğü için yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kutlu, "Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ben hiçbir zaman kendime inanmayı bırakmadım. Çok çalıştım. Çok çalışmaya da devam ediyorum. Bunlar sadece motive ediyor. Birkaç video görmüştüm ama demek ki Berkan Kutlu ile de şampiyon olunabiliyormuş" diye konuştu.

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